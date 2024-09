SARONNO – Dal mese di ottobre i passaporti dei cittadini saronnesi potranno essere ritirati in Municipio, al punto accoglienza al piano terra. Lo comunicano i responsabili dell’ente locale.

Che proseguono: “L’Amministrazione comunale ha richiesto alla questura l’opportunità di attivare un servizio di ritiro dei documenti per l’espatrio e ha ottenuto il semaforo verde. I cittadini saronnesi continueranno quindi a rivolgersi al commissariato di Busto Arsizio presentando lì la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto, ma poi, da venerdì 11 ottobre, potranno ritirare il documento pronto al punto informazioni all’ingresso del Municipio, esattamente come avviene con le carte d’identità elettroniche. Sarà il commissariato di Busto, al momento della richiesta di rilascio o rinnovo, a comunicare la data del ritiro a Saronno. In passato il Comune di Saronno erogava questo servizio, interrotto poi nel 2019. L’Amministrazione Airoldi ha lavorato per ripristinarlo, al fine di agevolare i cittadini, che in questo modo non dovranno recarsi due volte a Busto Arsizio”.