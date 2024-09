ilSaronnese

SARONNO – Un messaggio per gli studenti per il primo giorno di scuola: la dirigente scolastica Angelica De Angelis dell’istituto Gino Zappa ha dedicato, sulla pagina Facebook dell’istituto, al primo giorno di scuola.

Il primo giorno di scuola è importante per tutti. Per chi oltrepassa, per la prima volta, il cancello del nostro Istituto e per chi, dopo il meritato periodo di riposo estivo, ritrova compagni di classe e insegnanti. Ciascuno rientra a scuola portando dentro di sé un misto di attese e speranze, di ansie e, forse, di qualche preoccupazione. Eppure, ciascuno di noi è pronto ad aprire le proprie braccia al nuovo anno scolastico, con la voglia di affrontare nuove sfide nel proprio percorso di crescita.

L’augurio che vi rivolgo è quello di avere un anno ricco di creatività, passioni e interessi. Ma soprattutto, il mio augurio è che sia un anno sereno, affinché in tutti noi sia forte la consapevolezza che la scuola è il Luogo in cui poter riconoscere vecchi e nuovi valori, acquisire, certezze, convinzioni, elementi indispensabili per poter costruire un futuro migliore per tutti. L’impegno di tutta la comunità educante è, e deve essere, quello di creare un ambiente di apprendimento al contempo stimolante, creativo, professionale e inclusivo, capace di mettere al centro l’imprescindibile ricchezza dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature, così da permettere a tutte le nostre studentesse e studenti di diventare e sentirsi protagonisti della realtà che li circonda, parte integrante della società civile. È proprio questo Il mio sogno da dirigente di questo istituto: quello di realizzare una scuola che sia di tutti e sia per tutti, di costituire una comunità nella quale ciascuno possa stare bene e possa acquisire le competenze necessarie per affrontare la vita.

Saluto i docenti ai quali chiedo di continuare ad accompagnare con passione e cura, competenza e professionalità, fiducia ed energia, le nostre studentesse e i nostri studenti nel loro percorso di crescita: accogliete tutti e ciascuno, valorizzate le potenzialità che ognuno porta con sé, aiutateli a coltivare sogni e passioni grandi. Saluto le famiglie delle studentesse e degli studenti con le quali, sono certa, sarà possibile rafforzare il rapporto di condivisione e di attiva e autentica collaborazione. Saluto i collaboratori scolastici, che sono certa continueranno a garantire ambienti scolastici confortevoli e a fornire supporto durante le attività quotidiane.

Un particolare ringraziamento va al personale di segreteria, la cui collaborazione è preziosa e indispensabile per il buon funzionamento del nostro Istituto. Alle studentesse e agli studenti dico “credete in voi stessi e nelle vostre possibilità e siate il meglio in ciascuna cosa voi decidiate di essere! Studiate con passione e sappiate usare al meglio il tempo scuola”.

Da parte mia, in qualità di dirigente, l’impegno di garantire la rimozione degli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona. Certa dell’impegno di ciascuno per la buona riuscita dell’anno scolastico giunga a tutti il mio augurio per un sereno anno.