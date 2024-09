Comasco

ROVELLO PORRO – Lo scorso fine settimana, la parrocchia di Rovello Porro ha celebrato una toccante santa messa con don Marco Ferrari, che ha concluso il suo ministero pastorale in paese, dopo sette anni di servizio. L’intera comunità si è riunita per esprimere la propria gratitudine e affetto nei confronti del sacerdote che, con dedizione e spirito di fraternità, ha accompagnato i fedeli lungo un significativo cammino spirituale.

Durante la celebrazione, molti hanno voluto ringraziare don Marco per la sua guida, i suoi insegnamenti e la costante presenza tra la gente del paese. Le parole di riconoscenza hanno sottolineato il ruolo fondamentale che ha svolto nel rafforzare la fede e la coesione della comunità. Il momento più emozionante è stato il saluto finale, accompagnato da un caloroso applauso e dalle foto ricordo scattate durante la celebrazione. Don Marco, visibilmente commosso, ha ringraziato a sua volta i fedeli per l’affetto ricevuto e per aver condiviso con lui un importante capitolo della sua vita sacerdotale.

(foto: un momento della messa con don Marco)

