SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale dal titolo “Interventi di manutenzione estivi nei plessi scolastici e negli edifici pubblici”

L’estate calda saronnese ha visto manutenzioni non soltanto su strade e marciapiedi, ma anche in diversi edifici pubblici cittadini a livello edilizio ed impiantistico. Per essere pronti alla prima campanella, nella scuola primaria “Ignoto Militi” sono stati portati a termine gli interventi sulla palestra, dove brutte infiltrazioni l’hanno resa inagibile per diverso tempo, richiedendo nuovi serramenti e un nuovo manto di copertura già realizzati. Questa estate nella palestra sono state sostituite cinque lampade con altrettante a led che garantiranno risparmio energetico e una potenza più che triplicata rispetto al passato e si è proceduto all’imbiancatura finale. Tinteggiati, nella stessa scuola, anche l’atrio, i due bagni e una parete della mensa, dove sono state anche sostituite quattro lampade. Infine è stato compiuto un primo intervento sul blocco bagni con il rinnovo di sanitari, impianti e imbiancatura. Alla scuola media “Bascapè” è stata effettuata la tinteggiatura delle dodici aule didattiche, del corridoio al piano terra, della biblioteca e del corpo scale, mentre all’asilo nido “Gianetti” è stato installato un boiler per garantire acqua calda al servizio igienico.

Per gli edifici non scolastici gli interventi maggiori hanno riguardato gli impianti: in biblioteca e al teatro sono stati sostituiti 5 ventilatori dei gruppi di refrigerazione e trattamento aria, mentre in Municipio si sono rinnovate alcune componenti della torre evaporativa e degli estrattori d’aria, intervento che segue la sostituzione completa di tutti i fan coils dell’edificio compiuta nei mesi precedenti.

Inoltre, al Paladozio sono stati sostituiti gli aerotermi e allo stadio Gianetti è stata coordinata un’attività di ripristino del collettore idraulico e di sostituzione dei contatori. Infine, sempre in estate, è stata compiutala valutazione di rischio delle scariche atmosferiche su tutti gli immobili comunali, con priorità al Centro Diurno Disabili.

(foto archivio)

