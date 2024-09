Cronaca

SARONNO – Dovranno rispondere di ricettazione, per gli effetti personali proventi di furto, e di porto abusivo d’armi visto che addosso avevano una lametta e un coltellino.

Per questi reati sono stati denunciati due 16enni tunisini che poi sono stati scortati in una comunità d’accoglienza per minori visto che hanno entrambi 16 anni.

E’ l’epilogo del tentato scippo avvenuto ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo quanto emerso in queste prime ore i due tunisini avrebbero cercato di strappare una catenina a un pendolare. I due però non sono riusciti a scappare e sono stati fermati dalla polizia locale. Portati in comando dopo le pratiche burocratiche, il sequestro dei lamette e coltellino e le denunce sono stati portati in comunità.

La tessera sanitaria è stata restituita al proprietario.

