SARONNO – E’ stato chiuso in tarda mattinata il tratto della via Pagani compreso tra via Ferioli e via Don Griffanti per la caduta improvvisa di un albero con sede all’interno del parco Salvo D’Acquisto.

L’annuncio arriva dall’Amministrazione che spiega che l’intervento di rimozione durerà per l’intera giornata di oggi giovedì 12 settembre.