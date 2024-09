Cronaca

SARONNO – Dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti i due stranieri irregolari fermati dalla polizia locale del comando di Saronno nei pressi della stazione di piazza Cadorna.

Il primo fermo nella serata di venerdì scorso nella rete del comando di piazza Repubblica è finito un tunisino irregolare di 19 anni trovato in possesso di 19 grammi di hashish e 95 euro frutto della sua attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre lui è stato denunciato a piede libero per spaccio.

Nella giornata di martedì a finire nei guai un connazionale di 20 anni. Quando è stato fermato in stazione ha opposto residenza e quindi per lui sono arrivate due denunce. Era in possesso di 15 grammi di hashish, 3 di cocaina e 35 euro in contanti.

In questi giorni, come annunciato dal sindaco Augusto Airoldi, parlando del piano sicurezza in 10 punti, l’Amministrazione ha intensificato con progetti propri e con progetti finanziati da Regione i controlli nello scalo ferroviario di piazza Cadorna “in attesa che arrivi il posto fisso di Polfer che il prefetto ha sollecitato al ministero un anno fa”.

