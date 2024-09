Città

SARONNO – “Diciamo che se questo è l’inizio del piano per la sicurezza ad essere spenti non sono solo le luci ma anche la nostra speranza di avere uno scalo ferroviario frequentabile in tutto l’arco della giornata”. Ennesimo amaro appello dei pendolari saronnesi costretti a fare i conti nella stazione di Saronno sud con i lampioni spenti del parcheggio.

“Ieri sera il parcheggio era ancora al buio con alcuni parti completamente avvolte nelle tenebre. Ho usato la torcia del cellulare per arrivare alla mia auto ma era talmente buio che ho dovuto usarla anche per capire qual era la mia vettura. E’ pazzesco che non si riesca a garantire l’accensione di alcuni lampioni in una stazione per altro priva di qualsiasi presidio”.

E del resto del tema ha parlato anche il sindaco Augusto Airoldi al termine della conferenza stampa sul nuovo piano per la sicurezza in cui sono previste azioni: dai nuovi controlli con l’Associazione nazionale carabinieri, a quelli straordinari della polizia locale fino al progetto dei servizi sociali per garantire un primo aiuto e un primo sostegno di chi ha una tossicodipendenza.

Quasi profetico il suo intervento in mattinata in risposta alla domanda di un giornalista: “L’illuminazione del parcheggio è finalmente passata a Ferrovienord e quindi per il problema dei black out e del parcheggio al buio è necessario rivolgersi a Ferrovienord”.

