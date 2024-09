Città

SARONNO – Test in corso oggi pomeriggio allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, del nuovo sistema di illuminazione. Le opere di rifacimento dell’impianto, commissionate dal Comune, erano iniziate nell’estate dell’anno scorso andando poi molto a rilento ma ora si è giunti a conclusione, c’erano problemi ad una delle torri faro ma si spera che tutto sia risolto già in questo giorni per giungere al “taglio del nastro” ufficiale ad inizio ottobre.

Le nuove luci, unite alle nuove torri faro (le vecchie sono state recentemente smantellate) garantiranno una migliore illuminazione, più omogenea ed anche bollette elettrice più “lievi”.

Lo stadio è attualmente in uso a Fbc Saronno, che milita nel campionato di calcio di Eccellenza, ed alla Osa Saronno, impegnata nell’atletica leggera.

12092024