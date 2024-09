Altre news

SARONNO – Oggi la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino, ma si prevede che nella notte arrivino precipitazioni per un totale di circa 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, mentre la minima si attesterà sui 16°C. Lo zero termico sarà intorno ai 2721 metri. I venti soffieranno tesi da Nord al mattino, mentre nel pomeriggio si attenueranno, diventando moderati e provenendo da Nord-Nordest. Secondo 3BMeteo, non sono presenti allerte meteo per la zona.

Una circolazione depressionaria, responsabile di condizioni di maltempo residuo al mattino, si sta allontanando, permettendo l’ingresso di aria più secca che favorisce un lento rasserenamento. Nelle basse pianure occidentali, i cieli sono molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, ma si aprono a rasserenamenti dal pomeriggio, fino a cieli poco nuvolosi. Sulle basse pianure orientali, la giornata sarà perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche temporaleschi. Nelle pedemontane-alte pianure, i cieli inizialmente molto nuvolosi si apriranno rapidamente dalla tarda mattinata, portando a cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle Prealpi occidentali, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con alcune nubi sparse al mattino. Sulle Orobie e Alpi Retiche, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi con deboli piogge, che si attenueranno gradualmente nel corso della giornata. Sulle Prealpi orientali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-orientali, ruotando poi verso nord. Lo zero termico sarà intorno ai 2600 metri.