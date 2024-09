Città

VARESE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del prefetto Salvatore Pasquariello relativo alle truffe.

Nel tardo pomeriggio del 27 agosto scorso è stata perpetrata a Gavirate una truffa ai danni di una coppia di anziani. Il malvivente ha fatto leva, come spesso accade, sulla sensibilità delle vittime toccando gli affetti a loro più cari, in questo caso è stato annunciato il coinvolgimento della figlia in un grave incidente. Dopo aver compreso il raggiro e aver denunciato il fatto ai carabinieri del luogo, la figlia ha reagito in maniera inusuale, ma sicuramente incisiva, inviando a “La Prealpina” una lettera: “Tramite La Prealpina, desidero rivolgermi direttamente a lei, al giovane che martedì 27 ha attuato una truffa subdola e vigliacca ai danni dei miei anziani genitori.”

“Scrivo – continua – non già nella speranza che lei legga queste righe: non che non ne abbia la capacità (capacita che, tra l’altro, ha acquisito intorno al sei anni grazie a una legge di quello Stato di cui oggi si fa beffe… ma perché immagino che il suo sforzo di lettura si limiti ai messaggi sul cellulare o a qualche stupido post su qualche inutile social. Scrivere potrà forse servire a me, per tentare di capire e soprattutto per fare decantare la rabbia. Confesso che ieri ho coltivato pensieri di vendetta, da attuare con metodi probabilmente illegali e sicuramente moralmente discutibili. Ma ora, a mente più lucida, mi sono detta: «Che cosa posso augurare di peggio a un essere umano dimostratosi miserevole, abbietto e vigliacco? Cosa c’è di peggio che vivere ogni istante della propria esistenza sapendo di poterlo fare grazie e a costo della sofferenza altrui? Lei, signor truffatore, si è dato da solo la sua condanna e la sua pena: essere considerato dalla maggior parte degli esseri umani, categoria cui dovrebbe appartenere, e quindi dai suoi consimili, un parassita dannoso e pericoloso, un rifiuto da evitare, un essere ripugnante da cui stare alla larga il più possibile. Nella improbabile ipotesi che venga fermato dalle forze dell’ordine, la mia ingenua e utopica visione del mondo vorrebbe che Lei venisse destinato non già al carcere, ma all’assistenza e all’aiuto di quegli anziani che ha sfruttato e ingannato. Mi creda, ne ricaverebbe insegnamenti ben più preziosi dei pochi monili rubati che ora ha in tasca. Non le auguro nessun male: le auguro di vivere a lungo, tanto a lungo da sperimentare la fragilità e la debolezza di cui ha approfittato, le auguro di diventare anziano e bisognoso di quella solidarietà che imparerà a riconoscere e che ora è quanto di più lontano dal suo orizzonte».”

L’ignobile episodio e la successiva reazione sono state lo spunto per indurre lo scrivente a fare seguito alle note n. 31153 del 6 dicembre 2022 e 4077 del 9 febbraio 2023 di uguale oggetto, con le quali è stato trasmesso il “Vademecum redatto dalla Prefettura di Varese con il supporto delle forze dell’ordine e della polizia postale” sui “casi ricorrenti di truffe ad anziani”, sui “casi ricorrenti di truffe commerciali” e sui “casi ricorrenti di truffe tramite sistemi informatici”.

In proposito, si conferma preliminarmente che sono in aumento i casi in cui le truffe vengono impedite dalle forze dell’ordine o dalle stesse vittime quando mostrano prontezza a reagire e ad allertarle.

Continuano tuttavia a registrarsi i casi in cui una o più persone, mediante artifici o raggiri, si introducono nelle abitazioni e, qualificandosi come tecnici dell’acquedotto o del gas metano o dell’energia elettrica come operai di cantiere, talvolta accompagnati da persona travestita da vigile urbano o da carabiniere, con il pretesto di controllare perdite o contaminazione degli impianti, convincono le vittime, soprattutto persone anziane, a depositare monili d’oro, gioielli e somme di denaro contante all’interno di frigoriferi o congelatori o forni o sul tavolo, per poi, appena le vittime stesse si distraggono, impossessarsene e darsi alla fuga; talora i truffatori spruzzano delle sostanze malcodoranti e simulano dei guasti o delle contaminazioni agli impianti.

In questo reato, oltre alla perdita patrimoniale, la vittima subisce rilevanti conseguenze psicologiche e danni morali: infatti, molto spesso l’anziano non si sente solo derubato dei valori che normalmente sono quelli dei quali è in possesso, ma subisce anche una sorta di furto di identità, di ricordi, di situazioni care in generale, e soprattutto di quella parte di sicurezza gestionale e decisionale per la propria persona che ancora era riuscito a preservare dal passare del tempo.

Delle indagini condotte dalle forze dell’ordine, emerge che la parte del danno psicologico subito è significativamente prevalente rispetto a quello economico, in quanto crea umiliazione nell’anziano e mina la sua fiducia nelle proprie capacità.

Ciò detto, si prega di continuare a dare il massimo impulso all’attività di diffusione e illustrazione del vademecum in argomento e di evidenziare altresi che:

il personale degli enti gestori dei servizi idrici, dei servizi del gas metano e dei servizi dell’energia elettrica che si reca nelle abitazioni per effettuare la lettura dei contatori deve essere s empre munito dell’apposito tesserino di riconoscimento , che dovrà essere esibito su richiesta degli utenti;

, che dovrà essere esibito su richiesta degli utenti; i suddetti gestori non effettuano controlli sulla qualità dell’acqua a domicilio , né manutenzioni o riparazioni sugli impianti post-contatore come caldaie, scaldabagni ed elettrodomestici; in ogni caso nessuno è autorizzato ad incassare denaro, assegni o qualsivoglia pagamento per il servizio idrico e per gli altri servizi, recandosi a casa degli utenti;

, né manutenzioni o riparazioni sugli impianti post-contatore come caldaie, scaldabagni ed elettrodomestici; in ogni caso nessuno è autorizzato ad incassare denaro, assegni o qualsivoglia pagamento per il servizio idrico e per gli altri servizi, recandosi a casa degli utenti; il personale incaricato della lettura non è in alcun modo autorizzato a richiedere in visione le bollette o altri documenti contrattuali a domicilio.

In sintesi, si pregano in particolare:

I sindaci di continuare a promuovere ogni utile iniziativa, in particolare sia l’effettuazione di specifiche visite a domicilio degli anziani, raccordandosi anche con le Forze dell’Ordine e con le Parrocchie per riunioni esplicative, sia l’ulteriore sensibilizzazione degli aderenti alla rete del “controllo del vicinato”; il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Varese di continuare a curare la diffusione del vademecum agli studenti, soprattutto a quelli che iniziano quest’anno il ciclo di studi, affinché, per il loro tramite, siano raggiunti gli anziani delle rispettive famiglie, nell’ambito della “alleanza nonni-nipoti”; I dirigenti provinciali dell’Inps, di Poste Italiane e degli enti gestori dei servizi idrici, del gas metano e dell’energia elettrica di trasmettere il predetto documento ai rispettivi utenti anziani, accompagnandolo con una propria nota di ulteriore sensibilizzazione riportante il logo degli enti medesimi e trasmettendone copia allo scrivente; I vicari episcopali di continuare a curarne la diffusione, tramite i prevosti, ai fedeli anziani, anche con specifici incontri nelle parrocchie e gli oratori presenti sul territorio della provincia, da organizzare raccordandosi eventualmente con le forze di polizia e con gli amministratori e le polizie locali. I direttori degli organi d’informazione di continuare a diffondere periodicamente il contenuto del vademecum in argomento.



Un’iniziativa “trasversale” che si ritiene utile suggerire nuovamente consiste nella diffusione del filmato informativo (di 2 minuti e 50 secondi) dal titolo “Nonni e nipoti insieme contro le truffe”, realizzato dalla Questura di Varese con la collaborazione della famiglia Lella e Alfredo Ambrosetti e del regista Marco Caronna. Il link è il seguente https://www.youtube.com/watch?v=9ZKhJ5TobYo; esso risale al maggio 2021 e viene diffuso sui monitor di punti strategici come l’Aeroporto di Malpensa, le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le cliniche e i centri diagnostici della provincia.