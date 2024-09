ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – L’investimento di 9 milioni di euro permetterà di istituire un nuovo reparto produttivo per miscele di prodotti naturali, creando 20 nuovi posti di lavoro, con un enorme impatto sul fatturato. Questo il progetto industriale che verrà realizzato da Givaudan, gruppo multinazionale svizzero specializzato in aromi e fragranze, nel suo sito di Caronno Pertusella.

“Il nostro obiettivo è rafforzare l’approccio alla sostenibilità della nostra azienda ovunque sia possibile, con l’intenzione di portare, in ultima analisi, benefici concreti all’economia locale, all’occupazione e ai progetti della comunità – afferma il direttore del sito Luca Santilli – Ambiamo a svolgere un ruolo attivo nell’ecosistema economico locale in cui siamo collocati, sostenendo al massimo le opportunità di lavoro e le iniziative sociali delle scuole, delle fondazioni e delle cooperative. Vogliamo, allo stesso tempo, avere un impatto positivo e contribuire al benessere della nostra comunità”.

Questo nuovo investimento rappresenta un altro passo in avanti nel costante percorso di crescita del Gruppo. Originariamente fondata all’inizio degli anni ’60 come Milanfarma, l’azienda è stata acquisita dalla società francese Naturex nel 2008, il che ha portato al suo nome attuale. Naturex è poi entrata a far parte del Gruppo Givaudan nel 2018, leader mondiale nel settore delle fragranze e della bellezza e del gusto e del benessere, con un fatturato di 7 miliardi di euro e 16.260 dipendenti in tutto il mondo. “Più ci siamo internazionalizzati, più abbiamo investito nella comunità locale”, riassume Santilli.

Un’azienda naturalmente verde

Il sito di Caronno Pertusella attualmente impiega 70 persone e si prevede che questo numero aumenterà a 90 con il prossimo lancio del nuovo reparto produttivo. La struttura è specializzata nella produzione di una vasta gamma di prodotti finiti derivati da estratti vegetali. Questi includono ingredienti popolari come ginseng, luppolo, iperico, passiflora e estratti di melissa, che sono ampiamente utilizzati nella produzione di integratori naturali che supportano uno stile di vita attivo. L’impresa produce, inoltre, conservanti di origine naturale come l’estratto di spinaci, che combinato con l’estratto di rosmarino, impedisce efficacemente l’ossidazione dei lipidi nei prodotti di tipo maionese.

Santilli spiega: “Siamo entusiasti di avviare le operazioni il prima possibile, garantendo al contempo un dialogo aperto e una consultazione con le autorità competenti e le amministrazioni locali. Il nostro team è composto da persone altamente motivate e ben preparate ad affrontare qualsiasi sfida. La decisione di Givaudan di istituire questa nuova linea di produzione nella provincia di Varese, in Italia, è una testimonianza delle competenze che abbiamo dimostrato di aver sviluppato nel corso degli anni e dei risultati economici e finanziari positivi che abbiamo ottenuto”.

“Come Givaudan, siamo abilitatori nell’uso di ingredienti naturali, servendo importanti marchi internazionali nei settori alimentare, delle bevande e della salute”, continua Santilli. “I nostri fornitori sono agricoltori che impiegano, per quanto possibile, tecniche sostenibili e non intensive per coltivare piante botaniche”.

“La visione di Givaudan basa l’attività aziendale sulla valorizzazione delle comunità in cui si approvvigiona e opera. A cui si accompagna la profonda consapevolezza dell’urgente necessità di trasformare il sistema alimentare, mitigando i rischi ambientali e umani a beneficio di tutte le persone, del pianeta e del business stesso. L’impegno di Givaudan per un sistema alimentare sano, rigenerativo ed equo garantisce la fornitura di alimenti sicuri e nutrienti per tutti. Attraverso il programma Sourcing4Good, Givaudan dà priorità all’approvvigionamento responsabile dei materiali, garantendo un’offerta stabile e assicurando che i produttori locali e le loro comunità traggano veri benefici dalla loro collaborazione”.

Focalizzazione sull’ambiente

Valeriana, luppolo, ginseng, ippocastano e melissa: queste piante arrivano al sito di Givaudan a Caronno Pertusella, dove vengono macinate e infuse in soluzione idroalcolica per creare estratti naturali. Il liquido viene poi separato attraverso un processo di essiccazione per ottenere polveri. “Negli ultimi anni, abbiamo investito molto nella riduzione dell’impatto ambientale della nostra produzione, soprattutto in termini di emissioni di odori”, afferma Santilli. “Questo dimostra l’impegno della nostra azienda nell’integrarsi perfettamente nella comunità che ci ospita”. È stato effettuato anche un altro investimento di 1 milione di euro nella costruzione di una struttura per la purificazione dell’acqua industriale, che è operativa da gennaio di quest’anno. Sono stati apportati miglioramenti all’efficienza energetica, tra cui isolamento, nuove caldaie e sistemi per il riutilizzo del vapore. Rispetto al 2021, il sito di Caronno Pertusella ha ridotto le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di energia del 30% in kW.

Impegno verso le persone e la comunità

Oltre all’impegno ambientale, Givaudan pone una forte enfasi sulla responsabilità sociale. Porre le persone al centro dei progetti di crescita è una delle priorità di Givaudan, come dimostrano i recenti premi ottenuti dall’azienda. Questi includono il riconoscimento per l’impegno nella formazione nell’ambito del progetto Skillmatch Interreg Italia-Svizzera, che mira ad allineare la domanda e l’offerta di lavoro nell’area di confine tra la provincia di Varese e il Canton Ticino. Il sito di Givaudan di Caronno Pertusella ha anche ricevuto il premio Best Practices per la sicurezza sul lavoro da Confindustria Varese, Cgil, Cisl e Uil. Inoltre, ha ricevuto il premio WHP – Workplace Health Promotion per la promozione della salute sul posto di lavoro nell’ambito del progetto Ats Insubria e Confindustria Varese.

L’impegno di Givaudan verso le persone è evidente anche nel forte coinvolgimento sociale dell’azienda nella comunità locale. Lo dimostrano le iniziative come i programmi di orientamento professionale presso la Scuola Media De Gasperi a Caronno Pertusella. Insieme alla Fondazione Givaudan, il sito ha anche lanciato l’iniziativa “Un orto per coltivare amicizie” con la stessa scuola. Questo progetto coinvolge studenti e figli di rifugiati che lavorano insieme in un giardino. Un altro progetto finanziato e condotto con la Fondazione Givaudan viene realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Alfa a Lomazzo. Questo progetto sostiene l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità fisiche o mentali, madri single, ex detenuti e ex tossicodipendenti attraverso attività agricole e zootecniche. “Il nostro sostegno non deve essere inteso come assistenza”, sottolinea Luca Santilli: “Attraverso il nostro impegno sociale, miriamo a partecipare a progetti che possano raggiungere la loro sostenibilità economica nel tempo, favorendo l’inclusione di ogni individuo nella comunità. La crescita di Givaudan a Caronno Pertusella si traduce anche in una maggiore attenzione a queste iniziative. Ci sono molte necessità. Stiamo facendo molto, ma vogliamo fare ancora di più. Lo sviluppo della nostra produzione ci permetterà di migliorare anche su questo fronte di impegno”.

Le 20 nuove assunzioni

Con il nuovo investimento di 9 milioni di euro nel sito di Caronno Pertusella, Givaudan potenzierà le colture biologiche della filiera agricola nel sud Italia. Il mercato di sbocco per le miscele di aromi naturali che verranno prodotte sarà quello dei settori alimentare e delle bevande. Si aprono ora nuove sfide. Non da ultima quella di trovare le 20 persone da includere nel personale per i vari compiti: laboratorio, produzione, controllo qualità, logistica. “Ci troviamo in un’area ricca di competenze. La nostra espansione ci permetterà di valorizzarle e di essere un elemento di attrazione per i talenti”, commenta Stefania Garavello, Responsabile delle Risorse Umane dell’azienda.

