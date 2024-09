Comasco

TURATE – La Festa della Filosofia, organizzata dall’associazione Nonsolosophia, è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera di un vasto pubblico e l’intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani. La nuova edizione, che si svolge nel periodo primavera-estate 2024, è rivolta al tema “Natura, uomo e intelligenza artificiale”, per riflettere insieme ai relatori sui nuovi dilemmi che ruotano attorno agli attuali dibattiti sull’intelligenza artificiale e, più in generale, sulle sfide introdotte dalla rivoluzione digitale.

Domenica 29 settembre, la festa della filosofia ospiterà a Turate i relatori Angelo Costanzo e Fabrizio Sciacca, che terranno un intervento sul tema “Diritto, politica e intelligenza artificiale”. Angelo Costanzo, magistrato e filosofo italiano, è attualmente consigliere della Corte di Cassazione. Studioso noto a livello internazionale nell’ambito giuridico, i suoi interessi di ricerca hanno approfondito diverse tematiche che incrociano la filosofia del diritto con la filosofia della scienza, tra le quali le sfide giuridiche degli spazi digitali e dell’intelligenza artificiale. Fabrizio Sciacca, professore ordinario di Filosofia politica nell’Università degli Studi di Catania, è un

noto accademico nell’ambito filosofico-politico italiano, le cui attività di ricerca approfondiscono i temi dei diritti umani, della giustizia e del rapporto tra etica e diritto.

L’incontro si svolgerà a Turate, nella suggestiva cornice di Palazzo Pollini, in via Vittorio Emanuele 2, alle 18. Al simposio seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti. L’evento rappresenterà un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.