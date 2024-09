Basket

SARONNO – Appuntamento stasera con la presentazione ufficiale delle squadre dell’Az Robur Saronno che si prepara al debutto nella serie B nazionale di basket maschile.

La prima squadra saronnese, reduce da due stagioni straordinarie prima nella serie C Gold e poi nella serie B Interregionale, approda dunque al campionato nazionale ed oggi saluta tifosi ed appassionato nella propria “casa”, al Palaronchi di via Colombo dalle 21. Che purtroppo poi non sarà la sede delle partite casalinghe dei saronnesi: l’impianto, lo si sapeva, è troppo piccolo e non adeguabile alle norme della B Nazionale; con alcune opere (una tribunetta aggiuntiva e, ovviamente, la predisposizione dei servizi igienici per il pubblico incredibilmente mancanti nell’impianto) si sarebbe potuto adattare il Paladozio di via Biffi che è di proprietà comunale ma i lavori per il momento non sono stati eseguiti dal Comune e dunque la formazione biancazzurra dovrà disputare in “esilio” i propri incontri casalinghi, ospite del Palaborsani di via Legnano a Castellanza.

La Robur debutterà in casa, dunque a Castellanza, sabato 28 settembre alle 18, contro Faenza.

13092024