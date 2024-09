Calcio

UBOLDO – Dopo lo scontro in campionato disputato in occasione della prima giornata del girone Z della seconda categoria di Varese concluso con il risultato di 2-2, si sono riscontrate lo scorso mercoledì 10 settembre Pro Juventute e Amor Sportiva a Uboldo, questa volta in occasione della Coppa Lombardia.

La partita, disputata alle 20.30 nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo, sì è conclusa con il risultato di 0-0 con entrambe le squadre che si sono combattute per gli interi 90 minuti non riuscendo, però, a trovare spazi in fase d’attacco lasciando, così, entrambe le porte inviolate e, dunque, il totale equilibrio.

(Foto da archivio)