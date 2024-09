Altre news

SARONNO – Oggi i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con qualche addensamento previsto dal pomeriggio-sera, ma non si attendono piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata raggiungerà i 20°C, mentre la minima sarà di 11°C. Lo zero termico si attesterà a 2052 metri. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest al mattino e continueranno moderati da Nord nel pomeriggio. Secondo 3BMeteo, è prevista un’allerta meteo per vento.

Le pressioni medio-alte stanno influenzando la regione, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nelle basse pianure occidentali, i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con qualche addensamento serale. Nelle basse pianure orientali, i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, ma la nuvolosità diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Sulle pedemontane-alte pianure, Orobie e Prealpi orientali, si alterneranno nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Nelle Prealpi occidentali, i cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi vedranno un aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Sulle Alpi Retiche, nubi sparse si alterneranno a schiarite, con un graduale aumento della copertura nuvolosa e deboli nevicate previste in serata. I venti moderati da nord-ovest ruoteranno gradualmente verso nord-est. Lo zero termico sarà intorno ai 1850 metri.