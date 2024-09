Città

SARONNO – La petizione è stata lanciata ieri, giovedì 12 settembre, da Andrea Picozzi capogruppo di Lista Airoldi – Saronno Civica con una lettera aperta rivolta ai saronnesi.

Il titolo “Più sicurezza per Saronno con la Polizia Ferroviaria in stazione! Petizione al ministro” spiega come il destinario delle firme sia il ministero degli interni.

Si parte rimarcando il ruolo dello stazione di Saronno centrale per la città e il comprensorio: “La sicurezza dei viaggiatori, degli studenti e di tutti i Saronnesi è una priorità che non può essere ignorata. La stazione di Saronno, la terza stazione ferroviaria più trafficata della rete Ferrovienord, è un nodo cruciale per il collegamento tra le province di Varese, Milano, Como, Monza e Brianza e Novara, oltre a fornire un collegamento diretto con l’aeroporto internazionale di Malpensa. Con oltre 600 treni e una media di 30.000 passeggeri al giorno, la nostra stazione è purtroppo diventata un punto di attrazione per attività criminali, causando preoccupazione e allarme tra i cittadini. Il Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, ha più volte segnalato questi episodi di criminalità e degrado alle Autorità competenti, facendosi portatore delle preoccupazioni e del disagio dei suoi Cittadini. In occasione di incontri istituzionali con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Sindaco ha sottolineato l’urgenza di istituire un presidio fisso della Polizia Ferroviaria (PolFer) presso la stazione”.

Segue un diretto appello al ministero che segue il riassunto di quanto fatto dall’Amministrazione e dal Prefetto negli ultimi mesi: “Nonostante gli sforzi del Sindaco Airoldi e del Prefetto Rosario Pasquariello, che ha convocato il Comitato anche in città per discutere della sicurezza urbana, è necessario un intervento, una decisione ed un sostegno immediato da parte del Ministero degli Interni per garantire la sicurezza dei viaggiatori e della comunità. Chiediamo quindi al Ministero degli Interni di ascoltare le nostre preoccupazioni e di istituire un presidio fisso della PolFer presso la stazione TreNord di Saronno. La presenza del presidio PolFer non solo aumenterebbe la sicurezza dei viaggiatori, ma contribuirebbe anche a ridurre gli episodi di criminalità e degrado nella zona”.

Secondo il testo della petizione l’arrivo della Polfer avrebbe un impatto anche sul problema degli episodi di microcriminalità nel resto della città: “Crediamo che rendendo più sicura la stazione, si migliorerebbe tutta la situazione della sicurezza a Saronno. La presenza fissa della Polizia Ferroviaria disincentiverebbe l’arrivo e la permanenza di piccoli e grandi criminali in stazione ed in città. Lo spaccio di droga ed i furti, che avvengono quotidianamente in zona stazione, verrebbero azzerati. Migliorare quell’area limitata di Città, migliorerebbe tutto il territorio di Saronno”.

L’ultima frase è un appello ai cittadini a condividere l’appello della lista civica di maggioranza: “Unisciti a noi firmando questa petizione e aiutaci a rendere Saronno una città più sicura”

