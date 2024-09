Città

SARONNO – E’ stata una doccia fredda per i preparatori, i dirigenti e gli atleti dell’Osa la società di atletica cittadina che è stata seguita da un grande senso di amarezza e di delusione per un’ennesima mancanza di attenzione alle proprie esigenze in un momento cruciale della stagione.

Ieri pomeriggio arrivati allo stadio comunale Colombo Gianetti iscritti e personale Osa hanno trovato i giardinieri al lavoro nel campo B per la realizzazione del nuovo spazio per il rugby. L’attività in corso era però un’intensa opera di diserbo tanto che sono stati proprio i responsabili dell’intervento a chiedere ad atleti e allenatori e non restare nei pressi del campo.

Una doccia fredda perchè quello di ieri sera era un allenamento importante la rifinitura per le finali in programma a Rieti nel weekend: la terza finale assoluta under 23 consecutiva a cui partecipa la società d’atletica uno dei momenti clou della stagione.

“Purtroppo si sta realizzato quanto avevamo ipotizzato nel mese di agosto parlando della sciagurata scelta dell’Amministrazione di inserire una terza società nello stadio Colombo Gianetti – commentano dal direttivo Osa – avevamo detto che si sarebbe penalizzato la nostra società, le nostre attività, i nostri atleti e questo è esattamente quello che sta succedendo”. Già perchè la stagione è al momento decisivo e la società saronnese è chiamata ad importanti test come la finale argento che si terrà tra due settimane a Camerino: “Un traguardo raggiunto per la prima volta”.

Osa insomma conferma le proprie preoccupazioni spiegate nella nota di agosto e l’amarezza per come “la società stia pagando la scelta del Comune di spendere i soldi dei saronnesi per fare un intervento a favore del rugby che ci penalizza nel momento più importante della stagione”

