VEDANO OLONA – Il Comune di Vedano Olona e la Protezione civile di Vedano Olona, con il patrocinio della Regione Lombardia, invitano la cittadinanza a partecipare alla Festa della Protezione civile che si terrà domenica 15 settembre al centro sportivo Mario Porta, in via Bixio, dalle 9.30 fino alle 23.

L’evento sarà ricco di attività ed esibizioni legate alle operazioni della Protezione Civile e offrirà l’opportunità ai partecipanti di conoscere meglio il prezioso lavoro svolto dai volontari. Durante la giornata, sono previsti momenti di dimostrazione pratica come:

Montaggio e smontaggio della nuova tenda pneumatica, una novità che sarà mostrata al pubblico.

Dimostrazione della sezione cinofila con l'impiego di cani addestrati per interventi di soccorso.

Esposizione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nelle operazioni della Protezione Civile.

In collaborazione con il Ceves, la giornata sarà animata anche da attività sportive e ricreative:

Alle 10.30 prenderà il via la seconda edizione della Ball run, una corsa non competitiva.

Dalle 14 si svolgerà il Torneo "Magia del Basket", un appuntamento per gli amanti del basket.

Per tutta la durata dell’evento, sarà attivo uno stand gastronomico, gestito dalla Pro Loco di Vedano Olona, che offrirà pranzo e cena ai partecipanti, creando un’occasione di convivialità per la comunità.

(foto archivio: volontari di protezione civile nella zona)

