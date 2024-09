Groane

MISINTO – Una occasione per vivere una serata all’insegna dello sport e del divertimento, nel pieno rispetto del codice della strada. Si tratta della seconda edizione della “Groane Night Run”, che si terrà il 14 settembre nel parco Groane, con partenza dall’anfiteatro situato in Via della Pusterla, Misinto.

L’evento, organizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Misinto, Lazzate e Cogliate, propone una corsa ludico-motoria aperta a tutti, con percorsi di 5 e 10 km. Le iscrizioni apriranno alle 19, con un costo di 5 euro per gli adulti, mentre i bambini fino a 10 anni potranno partecipare gratuitamente; il via alla corsa è programmato alle 20.

Gli organizzatori raccomandano a tutti i partecipanti di portare una torcia per rendere l’esperienza ancora più suggestiva. Durante la serata sarà presente anche un Dj set con Ruby Neri, e sarà disponibile un punto ristoro aperto dalle 19.

(foto archivio)

