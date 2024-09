Città

SARONNO – Baby scippatori con lametta e coltello: presi e denunciati dopo il colpo.

Dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti i due stranieri irregolari fermati dalla polizia locale del comando di Saronno nei pressi della stazione di piazza Cadorna.

E’ stato chiuso il tratto della via Pagani compreso tra via Ferioli e via Don Griffanti per la caduta improvvisa di un albero con sede all’interno del parco Salvo D’Acquisto.

Test in corso allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, del nuovo sistema di illuminazione. Le opere di rifacimento dell’impianto, commissionate dal Comune, erano iniziate nell’estate dell’anno scorso andando poi molto a rilento ma ora si è giunti a conclusione, c’erano problemi ad una delle torri faro ma si spera che tutto sia risolto già in questo giorni per giungere al “taglio del nastro” ufficiale ad inizio ottobre.

13092024