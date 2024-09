news

Dopo un periodo di stallo del settore meme coin, sembra che oltre ai segnali positivi delle ultime 24 ore, vi sia anche un token che è riuscito a segnare guadagni record, si tratta di Neiro (NEIRO). Neiro è la sorella del cane Doge, quindi ha già un pedigree noto agli investitori dello spazio meme.

La meme coin è stata originariamente lanciata quest’estate e ha visto salire il suo prezzo di circa il 500% nell’ultima settimana. Al momento il token viene scambiato a 0,1885$, segnando una crescita record. La sua capitalizzazione di mercato supera al momento i 185 milioni di dollari

Gli investitori di Neiro potrebbero quindi aver puntato sul cavallo vincente, ma ci sono anche altri progetti a tema canino da non sottovalutare, come Shiba Shootout, un P2E che sta raccogliendo notevoli consensi.

Il futuro di NEIRO

Se l’aumento di NEIRO sia sostenibile sul lungo periodo, è tutto da vedere. Tuttavia, volendo ricercare le motivazioni di questa crescita esponenziale per un token dall’uso esclusivamente speculativo, è importante ricordare che il supporto di grandi exchange può aver avuto un impatto decisivo.

Binance, per esempio, ha avviato un contratto perpetuo NEIRO/ETH con margine in USDT con leva fino a 75x. Il tasso di finanziamento massimo del prodotto è di +2%/-2%, mentre la frequenza di regolamento delle commissioni di finanziamento è fissata ogni quattro ore. La coppia di trading ha la modalità Multi-Assets attivata, quindi gli utenti possono usare diverse criptovalute come margine durante il trading.

I contratti perpetui consentono ai partecipanti di speculare sui movimenti di prezzo degli asset digitali sottostanti senza possederli. Offrono alta leva finanziaria, non hanno data di scadenza e richiedono ai trader di mantenere un margine per tenere aperte le posizioni. Un altro exchange popolare che ha adottato il token è Crypto.com, che ha consentito depositi e prelievi di NEIRO/ETH tramite ERC-20.

Deposits and withdrawals of $NEIROETH via ERC-20 have just been enabled on the Crypto.com App.

L’asset, secondo analisti di settore, potrebbe essere sul punto di diventare parabolico e con un continuo short sull’asset, potrebbe iniziare un rally. Si preannuncia una situazione simile con quella vista con l’asset WIF, che in meno di 30 giorni è esploso aumentando il valore da 1,50$ a 5$.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Neiro non è l’unico token che può però essere preso in considerazione in questo momento per un investimento oculato. Guardando sempre al mondo delle meme coin, ma nello specifico nel segmento Play-to-Earn, la prevendita che potrebbe rivelarsi sorprendente è Shiba Shootout (SHIBASHOOT). Si tratta di un gioco già disponibile per smartphone Android e iOS, con una versione Web3 all’orizzonte.

L’ambientazione è singolare, ovvero il Far West. In questa frontiera digitale vivono gli Shiba Sharpshooter e lo sceriffo Shiba, cani antropomorfi della popolare razza divenuta virale nel mondo delle criptovalute. Lo scopo è quello di vincere duelli e migliorare le prestazioni del proprio pistolero usando il token SHIBASHOOT.

L’idea è senza dubbio intrigante e il team di sviluppo ha puntato molto anche sull’aspetto comunitario del gioco, introducendo le storie dei falò, tramite le quali è possibile condividere le proprie esperienze di trading e ottenere ricompense aggiuntive. Ma anche il picchettamento del cactus, ovvero il protocollo di staking interno del gioco e la lotteria del lazo.

La presale ha avuto un ottimo riscontro e ha raccolto oltre 1 milione di dollari. Allo stato attuale è ancora possibile acquistare SHIBASHOOT al costo di 0,0202$ e, tenendo conto della popolarità del settore Play-to-Earn, potrebbe rivelarsi un token su cui investire per ottenere potenziali ritorni 10x. Per poter accedere alla prevendita è necessario collegare un wallet compatibile, dopodiché sarà possibile scambiare ETH, USDT o BNB per acquistare SHIBASHOOT.

