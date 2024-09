Città

SARONNO – E’ firmato dalla lista civica “Con Saronno – L’italia c’è” e dalla consigliera indipendente Marta Gilli la nota diffusa ieri con il titolo “Pronto un pacchetto di misure per la sicurezza: l’importanza i collaborare tutti insieme”.

Siamo consapevoli che le incertezze determinate dall’insicurezza pubblica, reali e percepite, incidano profondamente sull’ordinata vita personale e sociale nella nostra città, non diversamente che in tutto il territorio nazionale, al punto che lo stesso Governo ha appena varato ed inviato al Parlamento per l’approvazione un provvedimento importante, che

introduce tra l’altro nuove figure di reato, per contrastare ancora più efficacemente un fenomeno così deleterio e sentito.

In questo clima, che i mezzi di comunicazione concorrono a rendere ancora più plumbeo, costituisce un notevole esempio di intervento riparatore il complesso piano sulla sicurezza che il nostro Sindaco Augusto Airoldi ha dettagliatamente illustrato, preavvisandone l’entrata in vigore.

Si tratta di misure che, ad ampio spettro, ricoprono tutte le funzioni che un Comune può esercitare, per normativa e capacità economico-finanziaria, in questo delicato campo: dall’implementazione della polizia locale, all’aumento delle operazioni di controllo mirato, alla sorveglianza organica di luoghi sensibili – in particolare le scuole – , all’intensificazione della collaborazione con carabinieri e polizia di stato – detentori primari del còmpito di prevenire e

reprimere i reati -, all’ammodernamento dei già cospicui mezzi in dotazione (stazioni mobili, videosorveglianza, strumenti).

In aggiunta, come delineato dall’Assessore Ilaria Pagani, i progetti “Take a break” e “Prossimità urbane”, che, con un approccio moderno, alternativo e certamente innovativo, permetteranno ad operatori specializzati di presidiare e prevenire comportamenti devianti presso la stazione di Saronno Sud (quella in condizioni di reale pericolosità, che hanno indotto il nostro Sindaco ad emanare un’ordinanza di ripristino e messa in sicurezza nei confronti della proprietaria, le Ferrovie, che per tutta risposta, l’ hanno impugnata davanti al Tar).

L’Amministrazione, dunque, a dispetto dell’ossessionante campagna denigratoria scatenata interessatamente da chi non amministra, ma ha la critica facile senza proporre soluzioni concrete ed attuabili, sta dando prova di rispondenza alle esigenze dei cittadini ed investe nella sicurezza con mezzi finanziari comunali, poiché i contributi regionali si sono rivelati

beffardamente di ben piccola rilevanza.

Il Sindaco – cui va il nostro apprezzamento – continui su questa strada, non esitando a richiedere al consiglio comunale nuovi stanziamenti, se necessario, e a chiamare un assessore ad hoc a condividere con lui questo còmpito delicato.

Come pure il Sindaco, con il sostegno – si spera – di tutto il consiglio comunale, finora troppo diviso per motivi strettamente partitici, insista presso il Governo centrale, affinché la nostra strategica stazione ferroviaria sia finalmente dotata di una sede fissa della Polizia Ferroviaria, come il Prefetto ha già rappresentato al Ministero competente un anno fa.

Non abbiamo dubbi che su una materia di così grande rilevanza pubblica – la sicurezza non ha né nome, né cognome, è uno stato fisico e d’animo che appartiene a tutti – l’opinione pubblica e la politica saronnese siano in grado di passare insieme ad una nuova fase di collaborazione civica, per la difesa dell’intera comunità.

