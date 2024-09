Città

SARONNO – “Deve essere accolto con grande soddisfazione il Piano sulla Sicurezza – e per noi è decisamente apprezzabile e innovativo – presentato alla stampa l’11 settembre dal sindaco Augusto Airoldi e dall’assessora Ilaria Pagani”.

Inizia così la nota congiunta di Pd, Tu@Saronno e lista Airoldi in merito al piano sulla sicurezza presentato dall’Amministrazione: “Dieci punti di interventi concreti, attuati in collaborazione con le Forze dell’Ordine locali e l’Associazione Nazionale Carabinieri, i cui costi saranno sostenuti quasi interamente dal Comune di Saronno, visto che Regione Lombardia ha destinato alla nostra città solo 4.100 euro per interventi sulla sicurezza.

Azioni concrete e strutturali, che prevedono il graduale aumento dell’organico della Polizia Locale e del numero delle telecamere, la sostituzione di quelle obsolete, un aggiornamento dei software per assicurare la tempestività della ricezione dati e, soprattutto, la definizione di un preciso piano orario di presidio del territorio circostante la stazione e dei plessi scolastici da parte della Polizia Locale, già attuato in precedenza, ma ora in modo ancora più incisivo.

Un altro fiore all’occhiello, in un’ottica di prevenzione e presidio, sono i progetti “Take a break” e “Prossimità urbane”, presentati dall’assessora Ilaria Pagani, che grazie a un presidio fisso di personale specializzato alla stazione di Saronno Sud, garantiranno un’azione di prevenzione sui soggetti a rischio di marginalizzazione e consumo di stupefacenti, nonché prevedono l’impiego di un mezzo mobile che potrà spostarsi nelle zone a più alto rischio quali piazze, parchi cittadini e sovracomunali (Plis).

Rimane purtroppo ancora senza risposta la richiesta inoltrata nell’ottobre 2023 al Ministero dell’Interno dal Prefetto di Varese intesa ad ottenere un presidio della Polizia Ferroviaria all’interno della stazione FNM. In questo caso, invece, da parte del Governo nazionale tante parole e decisamente pochi fatti.

A sostegno della richiesta del Prefetto invitiamo tutti i cittadini di Saronno a firmare la petizione “Chiediamo al Ministero degli Interni la PolFer a Saronno”, raggiungibile al link https://chng.i/Bc8HGqMrsn

Un significativo plauso quindi alla Giunta Airoldi che ha con determinazione affrontato il problema sicurezza mettendo in atto azioni innovative e concrete.

