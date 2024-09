news

Le prevendite consentono agli investitori di acquistare criptovalute prima che vengano lanciate sul mercato. Sono iniziative ad alto rischio e ad alto rendimento, ma molti trader le abbracciano nella speranza di enormi guadagni se l’investimento va bene. Questo articolo passa in rassegna tre delle principali prevendite attualmente in corso.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è un protocollo di staking unificato per le meme coin, che consente ai detentori di tutti i principali token scherzosi di generare ricompense passive. Devono possedere $STARS per accedere alla piattaforma, aggiungendo un’utilità tangibile al token $STARS che non si ottiene con la maggior parte delle meme coin.

Inoltre, più $STARS possiedono, più ricompense possono ricevere. Crypto All-Stars supporterà lo staking per Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki, Bonk e altre. La piattaforma può anche aggiungere altri token in seguito, mantenendosi al passo con le ultime tendenze del settore.

I detentori di tutte le principali meme coin sono in lizza per $STARS per massimizzare le loro ricompense di staking. Ciò potrebbe tradursi in una significativa domanda a lungo termine. Gli investitori in prevendita possono anche mettere in staking i loro token $STARS, con un APY attualmente offerto del 1.231%.

La prevendita di Crypto All-Stars ha raccolto finora 1,2 milioni di $. Il prezzo è di 0,0014362 $, ma aumenterà nel corso della campagna, con il prossimo aumento tra due giorni.

Mpeppe

Mpeppe è un’altra meme coin innovativa che sta creando fermento durante la sua prevendita. Il progetto fonde la cultura meme con il fandom sportivo, rendendo omaggio al leggendario calciatore Kylian Mbappé.

Il progetto mira ad attrarre gli appassionati di sport nel settore delle criptovalute attraverso programmi di ricompensa e utilità innovativi. Tuttavia, di Mpeppe è importante anche la forte community, che è fondamentale per la crescita delle meme coin.

Si tratta di un token basato su Ethereum che lancerà anche una serie di NFT ultra-rari, con una fornitura totale di sole 420 unità. Inoltre, il team sta pianificando di lanciare un protocollo di staking di token nativo insieme a una piattaforma di scommesse sportive.

Con una vasta gamma di utilità, non sorprende che i trader stiano mostrando interesse per Mpeppe. La prevendita è in corso e ha raccolto finora 2,5 milioni di $. Gli utenti possono anche ottenere un bonus del 20% sul loro acquisto in prevendita utilizzando il codice MPEPE20.

Moonbag

Mentre Crypto All-Stars e Mpeppe si concentrano sul progresso del settore delle meme coin con utilità, MoonBag segue il modello di progetti basati su “vibe” come Dogecoin e Pepe.

Il suo sito web è caratterizzato da una mascotte scimmia sorridente e inizia con “Rifornisci la tua MoonBag fino alla luna”. Il progetto si concentra molto sulla community, principalmente attraverso un programma di referral che offre bonus del 50%.

Se investi più di $25 nella prevendita usando il codice di referral di qualcuno, riceverai un extra del 50% di token gratuitamente. Inoltre, i primi 20 referenti della prevendita guadagneranno una commissione del 10% su tutti i loro referral al termine della prevendita.

MoonBag effettuerà anche dei “buyback”, ovvero acquisterà token MBAG dal mercato, con l’obiettivo di aumentare la domanda e il potenziale di crescita dei prezzi. La prevendita ha raccolto finora 4,1 milioni di $. Il prezzo attuale è di 0,0005 $, anche se aumenterà nel corso della campagna.