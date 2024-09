Città

SARONNO – Domenica l’ingresso ufficiale a Saronno del prevosto Giuseppe Marinoni è iniziato in Santuario, dove ha voluto raccontare il perchè abbia scelto di partire proprio da questa tappa: “Questo è un tempio magico, questa è la Madonna dei Miracoli e speriamo faccia qualche miracolo. Il perchè lo dice molto bene la preghiera di San Paolo VI che don Massimiliano mi ha consegnato per questo momento. Dice ‘Tant’ecco Maria, noi abbiamo ricevuto Gesù. Per essere cristiani e imitatori di Cristo dobbiamo guardare a te’. E allora carissimi, io adesso posso alzare lo sguardo, o anche il vescovo, e vedere questa bellissima immagine del Padre, che ho messo anche sull’immaginetta ricordo di questo giorno. Il Padre è rappresentato con quelle due mani aperte. Il padre della chiesa, San Irene in modo particolare, diceva che queste due mani aperte sono il Figlio e lo Spirito Santo; un teologo a noi più vicino invece, Von Balthasar, dice che queste mani del Padre sono anche Pietro e Maria e ricorda come nella chiesa c’è un principio petrino e c’è un principio mariano.”

Dopo un momento di raccoglimento sull’altare con il vicario episcopale Luca Raimondi, accompagnato dall’esibizione del coro di Saronno, il nuovo prevosto è andato a rendere omaggio alla Madonna dei Miracoli.

QUI LA FOTOGALLERY

(foto dell’evento)

