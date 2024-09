Cronaca

SARONNO – Grazie all’intraprendenza e alla prestanza fisica di un giovane saronnese si è concluso solo con un grande spavento il borseggio messo a segno ieri, giovedì 12 settembre, intorno all’una nel centro di Saronno.

Tutto è iniziato in corso Italia dove un pensionato con difficoltà di deambulazione stava passeggiando. E’ stato preso di mira da un giovane in sella ad una bicicletta fucsia che gli ha sfilato il portafoglio dalla tasca. Il ladro ha iniziato a pedalare di buona lena in via San Giuseppe. Uno studente che ha assistito alla scena è intervenuto inseguendo il borseggiatore.

Diversi i presenti che sono accorsi ad aiutare l’anziano visibilmente disorientato dall’accaduto. Dopo pochi minuti il giovane è tornato dall’anziano e gli ha restituito il cellulare recuperato dal ladro.

Un plauso al giovane saronnese è arrivato nelle ultime ore dai presenti che hanno apprezzato non solo il recupero della refurtiva ma anche la decisione del ragazzo di intervenire.

