Softball

SARONNO – “A causa di un intervento chirurgico già pianificato negli scorsi mesi, Isabella Dayton è tornata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d’America. A Isabella va un enorme grazie per il supporto dato in questi mesi all’intero Saronno Softball e un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”. La comunicazione giunge dall’Inox Team Saronno, società per la quale la fortissima giocatrice italo-americana è stata tesserata nel corso dell’ultima parte dell’estate.

Il Saronno si appresta al via delle semifinali scudetto: seconda in regular season, affronta ora (in una serie al megòlio delle 5 partite) la terza classificata, ovvero l’Italposa Forlì già battuta in semifinale in Coppa Italia nei mesi scorsi. Gara 1 e gara 2 si giocano domani, sabato, a Forlì, il ritorno la settimana seguente a Saronno. L’altra semifinale è Pianoro-Mkf Bollate.

(foto Wsbc: Isabella Dayton)

13092024