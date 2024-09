Cronaca

SARONNO – “Mi hanno rubato l’Iphone in stazione, aiutatemi a ritrovarlo“: questo l’appello comparso negli ultimi giorni sui social da parte di una malcapitata cittadina, solo l’utima della serie fra chi è stato “alleggerito” del telefoni nella zona dello scalo ferroviario di Saronno centro, fra piazza Cadorna e dintorni. In questo caso l’Iphone era “bloccato”, praticamente inutilizzabile ed oltre tutto di colore rosso quindi facilmente riconoscibile: la derubata spera quindi che il ladro l’abbiamo buttato via e che magari sia ancora in zona, e dunque che qualcuno lo possa ritrovare.

Ma sui social l’elenco è lungo, di chi ha vissuto di recente brutte esperienze in stazioni, chi ci ha rimesso il telefonino, chi il portafoglio, nella zona sicuramente più pericolosa di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

13092024