TRADATE – Riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione con richiesta di risposta scritta riguardante l’interruzione dei lavori di cantiere nella biblioteca Frera.

I sottoscritti consiglieri dei gruppi Partito Democratico, Tradate Futura e Partecipare Sempre, letta la nota prot. 23585 del 14 agosto 2024 a firma del sindaco Giuseppe Bascialla con la quale, a seguito di specifica richiesta, si comunica che i lavori in oggetto sono stati sospesi “perché nel corso delle operazioni di demolizione dei locali del piano terra della fabbrica Frera…omissis…si è riscontrata la presenza di acqua di falda a livello degli appoggi dei muri di spina” che ha imposto la verifica dello stato delle fondazioni della struttura portante dell’immobile; i lavori in oggetto sarebbero in ogni caso ripresi “per la data del 21 agosto 2024”, interrogano il sindaco per sapere:

per quale motivo le verifiche di cui al punto 1) non siano state effettuate prima di iniziare i lavori, considerato che l’innalzamento della falda è un fenomeno notorio, anche alla luce delle violente precipitazioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni, e che il ristagno di acque meteoriche alla base della collina nota come Vignalunga era già emerso in occasione delle opere di recupero della attuale biblioteca;

quale sia l’esito delle verifiche di cui al punto 1), quale la soluzione tecnica prescelta per ovviare al problema, con i relativi costi, e quale l’impatto sulle scadenze previste dal finanziamento;

per quale motivo, alla data odierna, i lavori non siano ancora ripresi.

