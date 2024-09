Basket

SARONNO – Tanti tifosi ed appassionati venerdì sera al Palaronchi di via Colombo per la presentazione ufficiale della squadra dell’Az Robur Saronno neopromossa nel campionato di basket msschile di serie B Nazionale, storico traguardo per il club biancoceleste.

Ad incoraggiare la compagine saronnese in questa nuova avventura c’era anche il nuovo prevosto di Saronno, monsignor Giuseppe Marinoni, con il presidente roburino Ezio Vaghi ed il main sponsor Gianluca Marini; presente in rappresentanza dell’Amministrazione civica l’assessore allo Sport, Gabriele Musarò.

Nell’evento organizzato in collaborazione con Radiorizzonti sono stati presentati tutti gli elementi dello staff saronnese per la nuova stagione, ad iniziare dall’allenatore Stefano Gambaro, e tutti i giocatori.

“Faremo del nostro meglio per onorare la nostra partecipazione ad un torneo tanto importante – ha rimarcato il presidente Vaghi – Ai supporter chiediamo il sacrificio di seguirci a Castellanza, che diventa la nostra casa per le partite interne perchè purtroppo a Saronno non ci sono impianti adatti alla nuova categoria; ed anche di sostenerci comptando il biglietto o facendo l’abbonamento”.

In campo questo pomeriggio

Oggi l’Az Robur Saronno partecipa al torneo di Legnano, alle 18.15 incontro con i bresciano del Lumezzane, che militano nella stessa categoria, al Palaborsani di via Legnano a Castellanza; ingresso libero.

