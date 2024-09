Calcio

SARONNO – Ancora fuori gli infortunati Proserpio e Rudi, per il resto tutti convocati per l’incontro domenicale del Fbc Saronno, che per la seconda giornata del campionato di Eccellenza (e dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa sull’Ispra) giocherà sul campo dei pavesi del Robbio Libertas, si giocherà sul terreno dello stadio di via Dell’artigianato.

La squadra partirà domani in mattinata per Novarello, il centro allenamenti del Novara calcio, dove il gruppo biancoceleste avrà la possibilità di pranzare e di rilassarsi in vista della partita pomeridiana.

Tutti i presenti

I presenti alla trasferta con il direttore generale Marco Proserpio, mister Marco Varaldi e tutto lo staff saranno Alvitrez, Barlocco, Bello, Brennici, Cabezas, Ciceri, Fasoli, Favilla, Ferrari, Gargarella, Gatti, Locati, Mammetti, Martini, Ortolani, Pandini, Pedrocchi, Pontiggia, Sardo, Siviero e Vaglio. Assenti gli infortunati Rudi, Proserpio, Marangoni, Andrea Pecis (mentre Alberto è stavolta aggregato alla juniores come Sironi e Lanzarotti) e Sadiku.

(foto Andrea Elli: l’allenatore saronnese Marco Varaldi)

