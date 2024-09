iltra2

VENEGONO SUPERIORE – In vista dell’inizio dei campionati le Under 17 e Under 15 della Varesina hanno disputato un’altra gara del girone di Coppa Lombardia.

Under 17 Élite – Un gol all’alba e uno al tramonto della partita decidono la sfida contro l’Accademia Bustese per i ragazzi di mister Mezzotero. Al 3′ del primo tempo il gol di Della Valle apre le danze. Nel recupero arriva il sigillo decisivo di Ghirardelli al secondo centro in due partite. In attesa della prima di campionato sul campo del Seguro.

Under 15 Élite Varesina – Vittoria di forza e concretezza contro il Canegrate per i ragazzi di mister Pesavento che vincono 4-1 grazie alla super tripletta di Carlo Bof e alla rete di Zanelli. Ora per la Varesina arriva il debutto in campionato contro la Lombardia Uno.

Under 15 Élite Accademia – Partita dalle mille emozioni per la squadra di mister Colombo. Primo tempo con blackout coi neroverdi che segnano tre volte. Poi nella ripresa grande reazione, ma le reti di Di Nardo e Mele non bastano per la rimonta, coi nostri ragazzi che non concretizzano anche un calcio di rigore, ma può succedere. Il campionato Élite vedrà subito un derby con la Solbiatese.

(foto archivio)

