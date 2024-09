Calcio

SOLARO – Debutto difficile per la juniores elite U19 del Fbc Saronno che alla prima di campionato ha perso 5-0 nel derby, in casa dell’Universal Solaro: a decidere l’esito del confronto le reti di Martellotta, Nodari e la tripletta di Pietropoli. Ma i dirigenti saronnesi hanno riconfermato la fiducia nel gruppo, se n’è parlato ad inizio settimana durante la presentazione ufficiali delle formazioni biancocelesti che si è tenuta allo stadio: “Al di là del passo falso, si tratta di una squadra di buona qualità, che sicuramente saprà ripartire subito e togliersi delle soddisfazioni”.

Per la juniores saronnese il prossimo appuntamento è proprio oggi, sabato 14 settembre, in casa contro la Besnatese, inizio alle 17, partita prevista al centro sportivo Matteotti di via Sampietro.

