Calcio

SARONNO – Appuntamento stasera al centro sportivo Matteotti di via Sampietro per il primo Memorial Squarna, quadrangolare di calcio a cinque in ricordo del 46enne Andrea Guarnerio, detto appunto Squarna, tifosissimo del Fbc Saronno e volto sempre presente allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, che era improvvisamente scomparso nel settembre dell’anno scorso, a causa di un malore.

Per ricordarlo si giocherà dunque a calcio, nella “casa” del settore giovanile del Fbc Saronno: l’evento si tiene a partire dalle 20, sarà attivo un servizio ristorazione con birra e panini. L’iniziativa è promossa dal Fronte ribelle, organizzazione della tifoseria saronnese, con il Fbc Saronno.

Storico tifoso del Saronno, Andrea era stato uno dei fondatori del Fronte ribelle.

14092024