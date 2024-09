Città

UBOLDO – L’associazione “Una luce fuori dal lager” onlus di Uboldo è lancia il calendario 2025, un progetto benefico volto a sostenere le attività del rifugio e la cura degli oltre 70 cani in attesa di adozione. Il calendario sarà presentato ufficialmente in occasione del mercatino benefico che si terrà nel canile nel weekend di sabato 14 e domenica 15 settembre.

Protagonisti delle 12 immagini che ci accompagneranno per tutto il 2025 sono proprio alcuni dei nostri ospiti a quattro zampe, immortalati dal celebre fotografo Gianni Lo Giudice. Noto per aver firmato calendari di grande successo con famose showgirl italiane, Gianni Lo Giudice ha deciso di mettere il suo talento al servizio di una causa benefica, interpretando con creatività e sensibilità il carattere e le peculiarità di ciascun cane. Ogni scatto racconta la storia e l’unicità di questi animali, dando loro una nuova luce e speranza.

Il ricavato delle vendite del calendario sarà interamente devoluto al rifugio per sostenere le cure veterinarie, l’alimentazione e il benessere degli oltre 70 cani attualmente ospitati. L’evento di sabato 14 e domenica 15 settembre sarà l’occasione per acquistare in anteprima il calendario e visitare il rifugio, conoscendo da vicino i protagonisti di questo splendido progetto.