Floki ha registrato un rialzo del 7,5% questa settimana, mentre molte altre importanti criptovalute sono tornate al loro prezzo di partenza. Allo stesso modo, la meme coin Play-to-Earn (P2E) Shiba Shootout sta attirando l’attenzione poiché la sua prevendita ha superato 1 milione di dollari.

Il prezzo di Floki aumenta mentre l’ecosistema continua a crescere

Ci sono migliaia di meme coin sul mercato e la maggior parte è senza alcuna utilità se non quella di generare “buone vibes”. Pensavano che il tipo di progetto alla Dogecoin e Pepe avrebbe funzionato, ma come stanno scoprendo, in quella gara c’è spazio solo per pochi soggetti.

Iniziative come Floki e Shiba Inu lo sanno bene e si distinguono per la loro utilità. Nell’ultimo ciclo, Shiba Inu ha aperto la strada tra le meme coin “alt”, grazie alle sue promesse di un metaverso, NFT e uno exchange decentralizzato.

Sfortunatamente, molti dei suoi sviluppi sono stati un fiasco, ma non è stato il caso di Floki. Il progetto continua a dare i suoi frutti e gli investitori ne prendono nota: il suo prezzo è aumentato del 7,5% questa settimana.

L’analista Sleek Crypto ritiene che Floki sia attualmente in procinto di superare una resistenza chiave, il che consentirebbe guadagni elevati su intervalli di tempo.

Secondo l’analista Corné Marchand, Floki invertirà la rotta da questa zona di supporto e inizierà un trend rialzista. Cosa determina questa forza tecnica?

$FLOKI looks pretty strong here. Holding crucial support and forming a higher low. Who’s long on #Floki? pic.twitter.com/6jSTuy4Qiz — Corné Marchand (@MarchandCorne) September 8, 2024

Sono fondamentali solidi. L’ecosistema Floki diventa ogni giorno più forte. Di recente hanno svelato il gameplay del loro gioco P2E basato su NFT, Floki Valhalla, che è attualmente in versione beta.

Ciò avviene solo poche settimane dopo che Floki ha annunciato che sponsorizzerà i club di calcio della Premier League e i team di eSport.

Floki becomes Official Cryptocurrency Partner of Nottingham Forest in the Premier League 2024/2025 season! ⚽️ Two days after announcing Valhalla’s marketing campaign across the entire Premier League for the 24/25 season, we’re thrilled to announce that Floki will be sharing the… pic.twitter.com/vihcrfId2t — FLOKI (@RealFlokiInu) August 15, 2024

Stanno inoltre espandendo le operazioni con il bot di trading Floki, stringendo di recente una partnership con la moneta virale meme Simon’s Cat per rimborsare le commissioni di trading più un bonus gratuito del 5% per ogni operazione CAT.

La promozione ha attirato molta attenzione: il post su X ha ottenuto finora 422.000 visualizzazioni.

L’impegno di Floki per le funzionalità innovative ha permesso di ottenere un’impressionante performance di prezzo. Anno dopo anno, il suo prezzo è aumentato del 611% e attualmente ha una capitalizzazione di mercato di 1,1 miliardi di $.

Come evidenziato dalle opinioni degli analisti, ha ancora spazio per crescere. Tuttavia, i trader potrebbero cercare alternative con una capitalizzazione di mercato inferiore che potrebbero offrire un potenziale di rialzo maggiore.

Shiba Shootout potrebbe essere una buona scelta. È una meme coin P2E con molteplici utilità innovative ed è attualmente in prevendita.

Shiba Shootout raccoglie 1 milione di $ mentre gli analisti prevedono guadagni di 100 volte

Shiba Shootout è in prevendita ma non aspetta altro che agire. Il team ha già lanciato una versione beta del suo gioco P2E su App Store e Google Play Store.

È un gioco a tema Far West chiamato Shiba Sharpshooter. I giocatori si affronteranno in epiche battaglie a colpi di pistola, mettendo alla prova la loro mira e i loro tempi.

Quando verrà lanciata la versione migliorata, gli utenti guadagneranno token $SHIBASHOOT giocando.

E non è l’unica utilità. Il progetto è ricco di funzionalità come lo staking, una lotteria, la governance on-chain, uno schema di referral e storytime della community.

La prevendita è in corso e finora è stato raccolto 1 milione di dollari. Gli analisti hanno grandi aspettative per il lancio sul mercato in quanto sono arrivate previsioni rialziste, ma quella di Michael Wrubel potrebbe essere la causa del più grande fermento.

L’analista, che ha oltre 300.000 iscritti su YouTube, ha definito Shiba Shootout come “il prossimo Shiba Inu 100 volte più grande”.

Ha rivelato di aver investito nel progetto, dimostrando che i trader stanno entrando nel mercato per primi. L’attuale prezzo di prevendita di Shiba Shootout è di $ 0,0201, ma è destinato a salire durante l’ICO. Pertanto, chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo non dovrebbe aspettare.

