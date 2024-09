iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Come riferisce Varesenoi.it, incidente sul lavoro a Castiglione Olona, grave un operaio. E’ successo nella serata di venerdì in un impianto lavorativo di via XXIV Maggio. Secondo le prime informazioni un uomo di 55 anni è rimasto ferito mentre lavorava con un muletto.

Subito i colleghi hanno dato l’allarme è sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno e i tecnici di Ats Insubria, competenti in tema in infortuni lavorativi. I sanitari, una volta valutate le condizioni del ferito, ne hanno disposto il trasporto al pronto soccorso del Circolo in codice rosso, quello di massima urgenza. Le sue condizioni sarebbero dunque gravi.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’accaduto.

