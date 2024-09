Come ormai di consueto nel corso dei servizi coordinati dalla Compagnia di Saronno, i carabinieri, lo scorso 5 settembre si erano inoltrati da più direzioni, nei boschi prospicienti viale Europa a Gorla Maggiore riuscendo a guadagnare alcune posizioni dalle quali poter osservare delle inequivocabili condotte di spaccio senza essere notati dagli spacciatori assorti nella loro attività illecita.

Individuata quindi la presenza dei due pusher, i carabinieri si sono disposti in modo tale da limitare le possibilità di fuga dei due uomini che appena si sono visti circondati dai militari ormai a ridosso, cercavano di scappare, ma venivano bloccati dopo un breve inseguimento tra gli alberi.

Addosso ai due sono stati trovati oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo: cocaina, hashish ed eroina, singolarmente confezionate e pronte per la vendita, oltre che la somma contante di 1.055 euro e diversi cellulari utilizzati per il contatto con gli assuntori. Rinvenuti anche alcuni coltelli e machete e materiale utile al confezionamento delle dosi.

Durante il servizio è stato smantellato anche un bivacco che i due utilizzavano come base logistica per la preparazione delle dosi da vendere ai clienti. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro e i due uomini dichiarati in arresto. Dopo le formalità di rito sono stati processati con rito direttissimo e per uno è stata dispostala custodia in carcere, mentre per il secondo l’obbligo di firma negli uffici di polizia.

(foto archivio)