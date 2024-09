iltra2

TRADATE – Nuova edizione dell’evento più atteso per le migliaia di visitatori del centro didattico scientifico del

parco Pineta. Il “bosco incantato” propone ai più piccoli fruitori dell’area protetta un pomeriggio di esperienze e avventure.

Un pomeriggio di favole, avventure ed esperimenti dedicato ai più piccoli. L’appuntamento è fissato per domenica 15 settembre

dalle 14 alle 18, nel centro didattico scientifico di via ai Ronchi.

Ecco cosa aspetta:

Laboratorio didattico Steam “La magia di creare una storia tutte le volte che vuoi”: “Costruisci i tuoi dadi speciali e poi lanciali a seconda di quello che le facce ti indicheranno potrai creare una fantastica storia piena di avventure (prenotazione online – età consigliata +6 anni)”.

Laboratorio didattico: “Libera la fantasia e crea il tuo personaggio con materiali donati dalla natura (per tutte le età) (a cura della Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta)”;

Laboratorio didattico “Road Kills”: “Un gioco dove memory e bandiera si mischiano per far conoscere gli animali del bosco sotto un aspetto particolare (prenotazione in loco, età consigliata +7 anni) (a cura della Guardie Ecologiche Volontarie dei Plis Insubria-Olona)””;

Novità “Le prove dell’esploratore”: “Affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta, birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del osco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (età consigliata +8 anni). Ad attendervi anche il con le sue prelibatezze”.

Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria tramite il sito www.centrodidatticoscientifico.it. Il laboratorio Steam rientra nell’ambito del progetto “Green it up!” sostenuto da istituto Oikos onlus e agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gestito e realizzato in collaborazione con il parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale.