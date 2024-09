Città

SARONNO – È partita anche quest’anno, per il trentesimo anno consecutivo, l’attività sportiva dell’ASD Polisportiva Repax, o più semplicemente Repax, la società che fa a capo dell’Oratorio Regina Pacis di Saronno e che si propone di fare sport ai ragazzi del quartiere ma non solo.

Quest’anno sono tre le squadre previste, sempre nell’ambito CSI: due di calcio (Open e Top Junior, quest’ultima dal 2003 in poi) e una di basket Open, esperienza che va avanti per il terzo anno consecutivo.

Come sempre, tutta questa attività va avanti grazie all’impegno e alla disponibilità dei volontari che da 30 anni la gestiscono, dedicando il proprio tempo libero ai ragazzi della Repax. Volontari dei quali c’è sempre un gran bisogno, per cui ecco arrivare un messaggio dedicato a tutti coloro che hanno voglia di sostenere lo sport in oratorio.

«Ringraziamo tutte le persone che da anni si dedicano alle nostre squadre», racconta Alessandro Galli, presidente della Repax, «persone alle quali ci piacerebbe dare un ulteriore supporto. In particolare, siamo alla ricerca di allenatori da inserire nello staff del calcio e del basket. Il nostro appello, quindi, è rivolto a chi ama questi sport e ha voglia di trasmettere le proprie conoscenze ad atleti più giovani, dato che tutti i nostri ragazzi hanno tra i 17 e i 25 anni. Quello che possiamo garantire è un ambiente familiare, attento ai valori di rispetto e sportività e con una sana voglia di stare insieme».

La Repax sarà presente a Sport al Centro, domenica 15 settembre, in Corso Italia all’altezza di piazza Volontari del Sangue, dove porterà un canestro e una porta da calcio per far giocare i più piccoli. Chi fosse interessato e volesse maggiori informazioni può rivolgersi allo stand. Altrimenti i contatti sono [email protected] o 380.512.0602.

