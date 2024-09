Città

SARONNO – La selva al centro della rotonda tra via Varese e viale Lombardia non c’è più. Il fitto intreccio di foglie e rami che spesso “uscivano” dallo spazio verde invadendo anche la sede stradale è stato completamente rimosso. Adesso si vede perfettamente il letto del torrente Lura che corre al centro della rotatoria.

Via le piante di cui si vedono i tronchi tagliati e via tutti i cespugli. E’ l’intervento realizzato nelle ultime ore dai giardinieri di Ersaf. Una serie di tagli e abbattimenti che ha completamente cambiato il volto dell’intersezione e su cui si sono interrogati tantissimi automobilisti e saronnesi.

L’eliminazione del verde è stato realizzato nell’ambito di un’operazione di Regione Lombardia volta ad eliminare tutte le piante e gli arbusti che creano problemi lungo il corso del torrente Lura. Nelle ultime settimane sono stati realizzati interventi anche a monte e nei prossimi giorni saranno realizzati anche a valle verso Caronno Pertusella e Lainate.

Non solo: tutte le essenze tagliate erano aliene (e in alcuni casi infestanti) ossia non originali del territorio e quindi inserite nella black list regionale. Sono stati rimossi e smaltiti soprattutto bambù ed ailianto.

Terminati tutti gli interventi di pulizia partirà una fase di ripiantumazione anche con la speranza di ridurre la ricrescita degli infestanti.

La rotonda è stata al centro di un altro cantiere estivo per sistemare la gestione delle piante piovane ed evitare allagamenti in caso di abbondanti piogge.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti