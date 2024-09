Città

SARONNO – Nelle prime 24 ore la raccolta firme lanciata dal capogruppo di lista Airoldi Massimo Picozzi per chiedere per presidio fisso della Polfer in stazione a Saronno ha superato quota 800 adesioni.

La petizione online nasce come una lettera aperta ai saronnesi in cu si riassume la vicenda: “Il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, ha più volte segnalato questi episodi di criminalità e degrado alle Autorità competenti, facendosi portatore delle preoccupazioni e del disagio dei suoi cittadini. In occasione di incontri istituzionali con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Sindaco ha sottolineato l’urgenza di istituire un presidio fisso della Polizia Ferroviaria (PolFer) presso la stazione. Nonostante gli sforzi del Sindaco Airoldi e del Prefetto Rosario Pasquariello è necessario un intervento, una decisione ed un sostegno immediato da parte del Ministero degli Interni per garantire la sicurezza dei viaggiatori e della comunità”.

Da qui la scelta di rilanciare il tema con una petizione online rivolta proprio al ministero. Tra i firmatari saronnesi che rimarcano di avere paura in stazione o di essere preoccupati quando devono recarsi lì i figli ma anche qualche residente dei comuni limitrofi che fa riferimento allo scalo saronnese per andare a Milano.

La raccolta firme prosegue: qui il link https://www.change.org/p/pi%C3%B9-sicurezza-per-saronno-con-la-polizia-ferroviaria-in-stazione-petizione-al-ministro

