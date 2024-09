Città

SARONNO – E’ il segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi a rispondere alle prese di posizioni di Pd, tu@Saronno, lista Airoldi Con Saronno in merito alla sicurezza rilasciate nelle ultime ore con la petizione online per chiedere il presidio di Polfer in stazione a Saronno.

Ecco il testo integrale

Se fosse vero quanto affermato dalla maggioranza di centro sinistra, allora sarebbe stata sufficiente una sola voce per smentirci e per smentire quanto i cittadini sostengono in merito alla mancanza di sicurezza a Saronno.

Invece sono intervenuti in forze: tutto il centro sinistra per ribadire la loro narrazione. Una narrazione a cui non crede più nessun cittadino dopo quattro anni di negazione del problema sicurezza.

Notiamo che le forze di centro sinistra hanno cambiato leggermente versione alla propria narrazione. In precedenza non si poteva ammettere che il sindaco potesse fare qualcosa e la colpa per la situazione saronnese veniva scaricata su Regione e sullo Stato, guarda caso di centro destra. Peccato che dai verbali del consiglio comunale risulti che in passato durante l’amministrazione Fagioli, un consigliere comunale del PD che abita in stazione ammettesse pubblicamente la forte sorveglianza attuata dal precedente sindaco leghista Fagioli, a dimostrazione che i sindaci possono fare tanto per la sicurezza.

Ora le forze di centro sinistra hanno cambiato versione e addirittura strombazzano ai quattro venti un fantomatico piano sicurezza del sindaco. Una narrazione elaborata dalla potente macchina comunicativa dal Comune, ma poco efficace dal punto di visto pratico.

Rimane nella narrazione del centro sinistra la necessità di Polizia Ferroviaria scaricando di nuovo tutte le colpe sullo Stato, sul Ministero dell’Interno e sulla Regione.

Sicuramente può servire la Polizia Ferroviaria, siamo tutti d’accordo ora, anche se ai tempi dell’amministrazione Fagioli le forze di centro sinistra sostenevano che la stazione fosse troppo sorvegliata.

Ora paiono aver cambiato idea, ma solo per dare addosso in modo polemico e inconcludente ad altri enti della Repubblica amministrati dal centro destra, anzichè collaborarci.

La Polizia Ferrovia potrebbe servire solo se il Comune di Saronno si impegnerà realmente in un piano di sicurezza vero in collaborazione con le forze dell’ordine.

Se arriverà la Polizia Ferroviaria, ma il sindaco continuerà a non fare niente per la sicurezza dei propri cittadini, allora la situazione non può migliorare.

Serve una maggiore collaborazione mettendo da parte gli strali di polemica politica e agendo in modo più istituzionale, altrimenti la richiesta di Polizia Ferrovia è solo l’ennesimo tentativo di scarica barile che il centro sinistra attua per prendere in giro i cittadini e nascondere le proprie responsabilità.

Finchè il Comune continuerà a negare la questione sicurezza ed interverrà solo a spot senza mantenere presidi fissi nelle stazioni dove la Polizia Locale chieda documenti e verifichi la necessità di alcune presenze moleste non solo nelle stazioni, ma anche nel resto della città e nel quartiere di Cascina Colombara, ci permettiamo di dubitare dell’efficacia di tale fantomatico piano.

Tanto più che questo fantomatico piano per la sicurezza è stato elaborato dal solo Comune senza aver coinvolto le forze dell’ordine, nè Regione e nemmeno il Ministero dell’Interno.

Nessun cittadino dotato di spirito critico potrebbe mai credere a questo fantomatico piano sicurezza che arriva troppo in ritardo quando ormai la situazione di insicurezza in città è talmente evidente che pare irreversibile: si viene importunati ad ogni ora del giorno e si rischia di finire in mezzo a bande di microcriminali con buona pace dello scaricabarile del centro sinistra.

A nostro avviso è sempre più necessaria un’autonomia amministrativa che stabilisca chiare responsabilità amministrative esclusive dei diversi enti della Repubblica, in modo che lo scaricabarile non sia più possibile ed ogni amministratore, a cominciare dal sindaco, debba assumersi le proprie responsabilità senza prendere in giro i cittadini.

