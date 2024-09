Italposa Forlì – Inox Team Saronno

Alle 17 al Buscherini di Forlì sarà invece la volta della serie tra Italposa Forlì (21-11 in stagione regolare) e Inox Team Saronno (27-5), due squadre che negli ultimi anni hanno spesso incrociato i propri destini nelle Semifinali Scudetto. Questo, infatti, sarà il quarto anno consecutivo in cui le compagini dei presidenti Bombacci e Rotondo si trovano faccia a faccia nel penultimo atto: i precedenti recitano 2-1 Forlì che si è imposta nel 2021 (ribaltando l’iniziale verdetto del campo) e nel 2023, a seguito di un netto 3-0 nella cavalcata verso lo Scudetto dello scorso anno.

Le padrone di casa, rimaneggiate per via di infortuni – come quelli occorsi a Kylie Milano e Veronica Onofri – e di ritorni negli Stati Uniti d’America, come nei casi di Lacatena, Vigna e Mambelli, potranno contare in attacco su Marta Gasparotto (5 HR e 1.653 OPS), Noemi Giacometti (6 HR, 1.164 OPS) e Ilaria Cacciamani (1.076 OPS), oltre a Carlotta Onofri, autrice della miglior stagione della sua carriera, e il ritorno dall’infermeria di Noemi Cortesi che, a fianco di Alice Spiotta, può portare nuove energie alla squadra. A questa ossatura si è aggiunta la statunitense Sierra Frazier che, durante la Premier Cup, è risultata essere la migliore della squadra tra le titolari per media di arrivi in base (.458).

Dall’altra parte Saronno, che aveva vissuto una vera e propria rivoluzione nello scorso inverno, ha potuto contare sulla potenza di Milagros Lozada Lago, leader del campionato per fuoricampo (7), la quale ha trascinato un attacco che, arricchito dalle spagnole Modrego Lopez (1.512 OPS) e Blesa Escriche (.865 OPS) e i totem Alessandra Rotondo (.943 OPS) e Sara Brugnoli (27 RBI), ha retto e prodotto un totale di 212 punti, sfruttando il buon apporto dei neoacquisti Bartoli e Cianfriglia. Alle nerazzurre lombarda mancherà però per i playoff Isabella Dayton, stella estiva della Nazionale Italiana, rientrata negli Stati Uniti.

In pedana di lancio Forlì ha una rotazione pressoché obbligata: Ilaria Cacciamani in gara 1 (10-7, 1.84 ERA, 139 K in 102.2 IP) e la statunitense Jordan Johnson in gara 2, arrivata come rinforzo a stagione in corso. Saronno invece ha più opzioni a disposizione: Chiara Rusconi (10-2, 2.46 ERA; in primo piano nella foto) e Christina Toniolo (20 IP lanciati in campionato) per la prima partita e l’australiana Kandra Lamb – leader del campionato per strikeout (180) – capace di chiudere la stagione con una media ERA microscopica (0.24). A loro si aggiunge Alice Ghillani, la quale ha vissuto un’annata più complicato ma è una freccia nella faretra lombarda.

Mia Office Blue Girls Pianoro – Mkf Bollate

Già alle 13 di sabato si alza il sipario sulle semifinali Scudetto con le prime due gare della serie tra la Mia Office Blue Girls Pianoro (20-12 in stagione regolare) e l’Mkf Bollate (29-3). Le felsinee ritrovano la postseason tre anni dopo l’ultima volta quando – in una serie di quarti di finale al meglio delle tre partite – furono sconfitte proprio da Bollate.

Pianoro quest’anno ha sfruttato l’ottimo apporto del neoacquisto Logan Moreland (.561/.634/.918, 6 HR, 21 RBI) e l’esponenziale crescita di Felicia Di Pancrazio (1.024 OPS), appena rientrata dalla prima gioia vissuta con la Nazionale Élite, l’oro europeo conquistato a Utrecht. Oltre a loro l’ossatura è composta dalle veterane Brandi e Trevisan, quest’ultima diventata quest’anno la giocatrice con il maggior numero di valide battute nella storia del campionato italiano.

Bollate, con sei fresche campionesse europee in squadra (Elisa Cecchetti, Longhi, Bigatton, Alice Nicolini, Torre e Koutsoyanopulos), si presenta ai nastri di partenza come favorita. La formazione di Arocha ha dominato la stagione regolare e l’attacco, oltre alle Azzurre, può contare su Mikiko Eguchi e Gabriela Slaba (45 RBI in due), oltre alla prepotente esplosione di Lucia Polini (.932 OPS) e la solidità di Elisa Princic (.398 OBP).

In pedana di lancio Bollate può contare su Alice Nicolini (10-3, 2.55 ERA, 83 K in 68.2 IP), Laura Bigatton (11-0, 1.38 ERA, 72 K in 61 IP) e Greta Cecchetti, leader della squadra per strikeout (86 in 56.2 riprese lanciate) e salvezze (8). Dall’altra parte invece Pianoro si affiderà a Veronica Comar nella prima partita (6-6, 3.36 ERA, 41 K in 77 IP) e Yamerki Guevara Limonta nella seconda (12-4, 2.01 ERA, 104 K in 101 IP), con la possibilità di utilizzare il jolly Sara Desii dal bullpen.

Le partite saranno visibili su in diretta sul canale Youtube Fibs Channel 1 e Plus Tv (814 di Sky) con una produzione Premium a cura di Power Light Show. La telecronaca sarà affidata a Matteo Gandini e Federico Pizzolini.

Le partite saranno visibili in diretta sul canale Youtube FIBS Channel 3.

Programma (Gara 1 e 2 – serie al meglio delle 5 partite)

Sabato 14 settembre

Ore 13.00 (+30′ dopo la fine di Gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – MKF Bollate

Ore 17.00 (+30′ dopo la fine di Gara 1) Italposa Forlì – Inox Team Saronno

