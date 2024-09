Softball

FORLI’ – Doppietta Mkf Bollate a Pianoro, pareggio tra Inox Team Saronno e Italposa Forlì: si chiude così il sabato di andata delle semifinali playoff. Tutto ancora può comunque succedere e la prossima settimana a Bollate e Saronno le gare di ritorno.

Italposa Forlì – Inox Team Saronno

In una sfida nella quale spiccavano molte assenze, per varie ragioni, Forlì e Saronno si dividono la posta e rimandano ogni decisione dalla serie che si giocherà in Lombardia.

In gara 1, così come nel corso di tutta la giornata, c’è grande equilibrio, sia per quel che riguarda le pedane di lancio, sia per ciò che concerne i line-up. La prima sfida è vinta dall’Italposa Forlì con una bellissima prestazione in pedana di Ilaria Cacciamani, contro la compagna di nazionale Christina Toniolo. Sono 12 le eliminazioni al piatto della marchigiana del Forlì e solo 5 le valide concesse. Stesso numero di valide il box romagnolo batte contro Toniolo, ma con un punto di differenze (3-2) le campionesse d’Italia in carica si portano 1-0 nella serie.

Il vantaggio è varesino con un solo-homer a sinistra di Milagros Lozada Lago al quarto inning. Arriva subito il pareggio forlivese con Marta Gasparotto che batte valido e arriva in seconda su errore della difesa; ci pensa Sierra Fazier a spostare il corridore a casa con un singolo al centro. Nella parte bassa del quinto inning un errore (uno dei 4 del pomeriggio) della difesa di Saronno consente l’arrivo in base di Noemi Cortesi, subito seguita da una valida di Ilaria Cacciamani; i punti arrivano su triplo di Alice Spiotta, che dà due lunghezze di vantaggio alla propria squadra. I singoli di Sara Cianfriglia e Noa Armirotto nel settimo attacco provano a caricare la rimonta, ma il finale dice 3-2 Forlì.

In gara 2 arriva il pareggio saronnese, al termine di una partita ancora più equilibrata e ancora più chiusa. Il finale di 1-0 a favore della Inox Team con solo 4 valide (3 Saronno, 1 Forlì) è frutto di due ottime prestazioni in pedana di Jordan Johnson (9 K e 2 BB) e Kandra Lamb (10 K e 4 BB). Il punto vittoria nero blu arriva al secondo inning ed è propiziato anche da un errore della difesa: dopo una base ball ottenuta da Uxua Modrego Lopez, Sara Brugnoli arriva in base grazie a un errore su bunt di sacrificio di Sara Brugnoli; altro bunt di Sara Cianfriglia e Modrego Lopez va in terza e poi, su battuta in scelta difesa di Anita Bartoli segna. Da quel momento la partita è avara di e

In gara 2 arriva il pareggio saronnese, al termine di una partita ancora più equilibrata e ancora più chiusa. Il finale di 1-0 a favore della Inox Team con solo 4 valide (3 Saronno, 1 Forlì) è frutto di due ottime prestazioni in pedana di Jordan Johnson (9 K e 2 BB) e Kandra Lamb (10 K e 4 BB).

Il punto vittoria nero blu arriva al secondo inning ed è propiziato anche da un errore della difesa: dopo una base ball ottenuta da Uxua Modrego Lopez, Sara Brugnoli arriva in base grazie a un errore su bunt di sacrificio di Sara Brugnoli; altro bunt di Sara Cianfriglia e Modrego Lopez va in terza e poi, su battuta in scelta difesa di Anita Bartoli segna. Da quel momento la partita è avara di emozioni, anche se al sesto inning l’Italposa lascia 3 corridori in base e spreca una ottima occasione.

Mia Office Blue Girls Pianoro – Mkf Bollate

Bollate comincia nel migliore dei modi i playoff, conquistando entrambe le partite in trasferta contro Pianoro e mettendo una seria ipoteca sulle Finali Scudetto.

In gara 1 la squadra di Arocha comincia forte contro Veronica Comar, riempiendo le basi nel primo inning e segnando tre punti grazie al singolo di Longhi, una volata di sacrificio di Torre e un errore – il primo di quattro complessivi della difesa di Pianoro – che valgono il primo vantaggio, ulteriormente allungato nel secondo attacco con il doppio di Bigatton che spinge a casa Mikiko Eguchi (la giapponese autrice di un ottimo 3-3 in battuta) e arriva lei stessa a punto sulla confusione difensiva. Bollate in pedana schiera Laura Bigatton che, dopo un ottimo avvio, ha un momento di défaillance nel terzo inning, quando si trova ad affrontare per la seconda volta il lineup felsineo: i singoli di Trevisan, Di Pancrazio e Brandi e le battute di Moreland e Minardi portano Pianoro ad accorciare sul 5-3. Le Blue Girls sembrano rientrare in partita, ma Bollate allunga nuovamente con il singolo di Slaba per riprendere le distanze. Nel quinto attacco, infine, le lombarde mettono la parola fine all’incontro: cinque singoli e quattro basi su ball, prima contro Comar e successivamente contro il rilievo Desii, valgono sei ulteriori punti e lasciano a Greta Cecchetti la palla per chiudere senza affanni la partita con il punteggio di 12-3 in cinque riprese.

Nella seconda partita Alice Nicolini affronta Yamerki Guevara Limonta in pedana e Bollate mette subito a segno il primo punto: Elisa Cecchetti e Gabriela Slaba (3-5, 4 RBI per lei) producono due doppi per l’1-0 temporaneo che resiste per oltre metà partita. Nicolini, dopo due singoli a inizio gara, elimina undici battitori di Pianoro consecutivi, mentre Guevara, nonostante qualche difficoltà in più, esce dalle riprese senza subire ulteriori punti fino alla quinta ripresa quando, ancora una volta Slaba, con un singolo al centro porta a casa altri due punti.

Con un triplo di Alisea Minardi e zero out le Blue Girls provano a suonare la carica, ma la difesa bollatese regge e questo segna la fine della riscossa di Pianoro. Nel sesto attacco le tante basi su ball concesse da Guevara (9 a fine partita) portano altri due punti in dote a Bollate, mentre nel settimo le lombarde segnano altre cinque volte in una partita che si trascina verso l’inevitabile conclusione. Le Blue Girls battono un ultimo colpo con il fuoricampo di Priscilla Brandi contro Cecchetti per il punto della bandiera nel 10-1 finale.

(foto: Kandra Lamb, lanciatrice dell’Inox Team Saronno)

14092024