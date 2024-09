Lombardia

REGIONE LOMBARDIA – “Ottima notizia il rinnovo dell’accordo tra Prefettura, Comuni e Regione Lombardia del programma ‘Stazioni Sicure’ a Lecco anche per il 2024, il prossimo passo deve essere quello di ampliare la misura in Brianza e in tutte le altre province lombarde”. Lo dichiara Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Regione Lombardia.

“Auspico che i presidi fuori dalle stazioni sul modello degli accordi esistenti siano estesi a tutto il territorio lombardo, specialmente a fronte di questo rinnovo che testimonia il buon esito dell’iniziativa. È fondamentale la sinergia tra tutti gli enti interessati per affermare la presenza della Polizia locale e delle Forze dell’ordine e garantire maggiore sicurezza sia nelle stazioni ferroviarie sia nelle zone limitrofe, teatro troppo spesso, anche in provincia di Monza e Brianza, di episodi criminosi e atti vandalici contro pendolari e beni pubblici” conclude Corbetta.

