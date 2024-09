ilSaronnese

UBOLDO – Ieri venerdì 13 settembre il via della storica sagra della patata che, per tre giorni, intratterrà i cittadini di Uboldo con cibo tradizionale, musica dal vivo, giochi per bambini e mostre per le vie del paese durante il pomeriggio e la sera.

L’evento, iniziato ieri 13 settembre e che finirà domenica 15 settembre, avrà come protagonista la rinomata patata di Uboldo che sarà protagonista nei piatti preparati dagli alpini del paese nel centro sportivo. Ad intrattenere i cittadini durante le tre giornate di festa saranno anche gli eventi musicali tra cui la silent disco di sabato sera e il folklore con i Gioppini di Bergamo che si svolgerà nel pomeriggio di domenica, oltre alle numerose mostre per le vie del paese di auto d’epoca e strumenti agricoli.

(Foto da archivio)