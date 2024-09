Città

SARONNO – Il forte vento che sta spazzando da ieri la città di Saronno continua a creare problemi in diversi punti della città. Ieri una passante è stata sfiorata da cocci di vetro ed assi di legno cadute da un’abitazione in via Marconi e oggi sabato 14 settembre un secondo problema sempre provocato dal vento si è registrato in via Concordia al quartiere Prealpi.

Intorno alle 11,40 alcuni calcinacci sono caduti dallo stabile che in passato è stato a lungo occupato dal centro sociale Telos e sono finiti su un’auto, una Volvo, danneggiandola.

Alcuni passanti che hanno assistito all’incidente hanno contattato la polizia locale che ha provveduto ad allertare la reperibilità per mettere in sicurezza la zona.

I venti, che a Saronno stamattina hanno raggiunto anche i 29 chilometri orari, provengono da Nord-Nordovest, nel pomeriggio è prevista una riduzione dell’intensità: saranno tesi e proverranno da Nord.

(foto archivio)

