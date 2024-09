Sport

CASTELLANZA – Prove generali in vista della Serie B Nazionale OLD WILD WEST per l’AZ Robur Saronno, questa sera in campo contro Legnano Basket Knights, avversari dei saronnesi anche in campionato. Si gioca la finale primo/secondo posto del XIII Memorial “Alberto Morelli” al PalaBorsani di Castellanza, palazzetto che sarà la casa della Robur per questa stagione.

Parte forte Saronno con Maspero a bersaglio dall’arco e successivamente col gioco da tre punti, Legnano spinge forte in transizione e segna tanto sotto canestro. Il primo quarto termina con due punti lunghi di Nasini che permettono alla Robur di portarsi avanti 27-25.

Equilibrio costante, i biancoazzurri con manovre elaborate muovono bene la palla mentre i biancorossi rispondono con azioni in velocità e tanta fisicità. I legnanesi allungano negli ultimi cinque minuti del primo tempo e chiudono sopra sul 49-43.

Il copione si mantiene invariato anche nella ripresa, Legnano con un parziale a 5’ dal termine si porta a +11, coach Gambaro richiama i suoi con un timeout e la partita si riapre, termina il terzo quarto sul 64-59 per Legnano.

Nell’ultimo quarto è ancora tempo di parziali e controparziali, Beretta coi liberi riporta i suoi a -5 a tre minuti dalla fine ma Legnano con una sgasata nel finale allunga e porta a casa la partita, finisce 79 a 73.

Secondo posto nel torneo dunque per l’AZ Robur Saronno, autrice di prestazioni convincenti sia in semifinale sia, nonostante la sconfitta, in finale, contro avversari di livello. Chiudono in doppia cifra Beretta e Quinti con 16 punti ciascuno. Settimana prossima altro torneo, la Robur sarà in campo sabato 21 e domenica 22 settembre a San Giorgio su Legnano.

